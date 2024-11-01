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Yozgat'ta Firari Hükümlüler Yakalandı

Yozgat'ta Firari Hükümlüler Yakalandı
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Yozgat'ta, 'kasten yaralama' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yozgat'ta, haklarında 5 yıl 7 ay 15'er gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada kent merkezinde 2 firari hükümlüyü tespit etti.

Firarilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, "kasten yaralama" suçundan haklarında 5 yıl 7 ay 15'er gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.C. ve E.Ü. yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel
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