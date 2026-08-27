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Yozgat'ta 9 yıl 4 ay cezalı firari yakalandı

Yozgat'ta 9 yıl 4 ay cezalı firari yakalandı
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Yozgat'ta "hırsızlık" suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Yozgat'ta "hırsızlık" suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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