Yozgat'ta FETÖ Hükümlüsü 7 Yıl 6 Ay Cezayla Yakalandı

Yozgat'ta 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmada, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'nin Yerköy ilçesinde olduğunu tespit etti.

Bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.