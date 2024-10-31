Yozgat'ta FETÖ Hükümlüsü 7 Yıl 6 Ay Cezayla Yakalandı
Yozgat'ta FETÖ üyesi olma suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.K. Yerköy ilçesinde yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla adrese yapılan baskında gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Yozgat'ta 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmada, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'nin Yerköy ilçesinde olduğunu tespit etti.
Bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.