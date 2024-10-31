Üye Girişi
Haberler

Yozgat'ta FETÖ Hükümlüsü 7 Yıl 6 Ay Cezayla Yakalandı

Yozgat'ta FETÖ Hükümlüsü 7 Yıl 6 Ay Cezayla Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta FETÖ üyesi olma suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.K. Yerköy ilçesinde yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla adrese yapılan baskında gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Yozgat'ta 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmada, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'nin Yerköy ilçesinde olduğunu tespit etti.

Bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel
CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting düzenledi

CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yaptı

 Ekrem İmamoğlu'ndan Esenyurt'ta dikkat çeken hareket: Yumruğunu sıktı 'Sizinle uğraşacağım' dedi

Ekrem İmamoğlu'ndan Esenyurt'ta dikkat çeken hareket

 CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı

Tüm çağrılara rağmen 3 belediye başkanı Esenyurt'a gitmedi
Özgür Özel: Polisler, Ahmet Özer'i yatak odasına gidip bizzat uyandırdı

Evine yapılan baskından yeni detay! Polis yatağından bizzat uyandırmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt Mitingi'ne kimler katıldı? Sema Bekmez kimdir? Murat Göğe Bakan eski eşi Sema Bekmez neden öldü, kanserden mi öldü? Murat Göğebakan ne zaman, neden öldü, hastalığı neydi, kanser miydi? Murat Göğebakan kaç yaşında öldü? Murat Göğebakan öldü mü, yaşıyor mu? Murat Göğebakan filminde Murat Göğebakan'ı kim oynuyor? Murat Göğebakan mezarı nerede? Murat Göğebakan kimdir? Murat Göğebakan hayatı ve biyografisi! Murat Göğebakan çocuğu var mı, evli miydi? Doğan Deniz Yiğit kimdir, hangi takımlarda oynadı? Doğan Deniz Yiğit Sema Bekmez olayı nedir? 1 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 1 Kasım Cuma Hutbesi tam metni! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.