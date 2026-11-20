Yozgat'ta evinde 1 kilo 267 gram esrar bulunan şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yozgat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda bir şüphelinin evinde 1 kilo 267 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Operasyon kapsamında L.K'nin evinde arama yapan ekipler 1 kilo 267 gram esrar ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA