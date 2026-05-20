Yozgat'ta ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışan 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Aramalarda mini kamera, kablosuz modem ve kulaklık ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıkaya ilçesinde E-Sınav Merkezi'nde düzenlenen ehliyet sınavına 2 kişinin kopya düzeneği ile gireceğini tespit etti.

Sınav merkezinde zanlıları yakalayan ekipler, yaptıkları aramada 2 mini kamera, kablosuz modem ve 2 kablosuz kulak içi kulaklık ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında ÖSYM ve diğer yetkili kurumlarca düzenlenen merkezi sınavlarda usulsüzlük yapılması, kopya çekilmesi veya başkasının yerine sınava girilmesi suçu kapsamında işlem başlatıldı.

Öte yandan zanlıların yakalanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul
