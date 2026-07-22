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Yozgat'ta drift atan 2 sürücüye 280'er bin lira ceza

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Yozgat'ta sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine drift atan iki sürücü tespit edildi. Sürücülere 280'er bin lira para cezası kesildi ve ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu.

Yozgat'ta drift atan 2 sürücüye 280'er bin lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Divanlı Mahallesi Yüksek Hızlı Tren mevkisinde iki sürücünün otomobilleriyle drift attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 280'er bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetlere 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: AA / Sait Çelik
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