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Yozgat'ta devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

Yozgat'ta devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Yozgat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Yozgat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Ankara'dan Yozgat'ın Çekerek ilçesine giden M.D. yönetimindeki 06 DKV 365 plakalı otomobil, Yerköy ilçesi Sekili köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki S.D, A.D, Ö.D, Y.D, M.D. ve Y.D. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ferhat Kayhan - Güncel

Çekerek Ankara Yozgat Güncel Haberler

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