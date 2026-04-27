Yozgat'ta devrilen elektrikli motosikletin sürücüsü öldü
Yozgat'ta 3 tekerlekli elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Mustafa Bilen'in (72) kullandığı 66 AEJ 870 plakalı elektrikli motosiklet Eski Şeyhzade Caddesi'nde kaldırıma devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mustafa Bilen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Bilen'in cenazesi hastane otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sait Çelik