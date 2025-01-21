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Yozgat'ta Denetimli Serbestlik İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Yozgat'ta Denetimli Serbestlik İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yozgat Bozok Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanarak suç işlemenin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yozgat Bozok Üniversitesi arasında Denetimli Serbestlik Hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili ve Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar'ın katılımı ile imzalanan protokolle, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanarak suç işlemelerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Protokol imza töreni sonrası konuşan Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, "Topluma Güven, Bireye Umut" prensibi ile çalışmalarını yürüten Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün Yozgat Bozok Üniversitesi'nin katkıları ile hizmetlerini daha üst düzeyde sürdüreceğini söyledi.

Sevgili konuşmasında, "Üniversitemiz ile imzalanan bu protokolle Denetimli Serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin eğitim-iyileştirme çalışmalarında desteklenmelerine, yükümlülere yönelik sosyal, kültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak alanlardaki faaliyetlere katılımları ile suçtan uzak kalmalarının sağlanmasına ve topluma yeniden kazandırılmalarına yönelik çalışmalar yapılmasını amaçlıyoruz." dedi.

Yükümlülerin eğitim ve iyileştirme süreçlerini destekleyerek sosyal hayata uyum sağlamalarını kolaylaştırmayı hedefleyen iş birliği protokolünün hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Yaşar da işbirliği protokolünün Yozgat'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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