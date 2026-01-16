Yozgat'ta yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 2018 yılı öncesi Irak'ta DEAŞ silahlı terör örgütünde faaliyet yürüttüğü ve ülkeye illegal yollarla giriş yaptığı belirlenen şüpheliyi tespit etti.

Kent merkezinde operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı.

Zanlıdan 3 cep telefonu, sim kart ve USB bellek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.