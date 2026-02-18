Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Yozgat'ta jandarma ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda bir yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu R.A.B.K, ikametine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Evde yapılan aramada, çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA " / " + Sait Çelik -