Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Yozgat'ta jandarma ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda bir yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu R.A.B.K, ikametine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Evde yapılan aramada, çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA " / " + Sait Çelik -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
