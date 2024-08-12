Yozgat'ta çıkan orman yangını sonrası yaban hayatı koruma çalışmaları

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekerek ilçesinde çıkan orman yangını sonrası yaban hayatının korunması için bölgeye yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, 10 Ağustos'ta Çekerek ilçesi İsaklı köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan ve söndürülen yangın sonrası, yaban hayatının korunması amacıyla doğaya yem ve yiyecek bıraktı.

Bu arada ekipler tarafından yaralı bulunan kaplumbağa, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi.