Yozgat'ta Cenazeden Dönüşte Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 27 Yaralı

Yozgat'ta Cenazeden Dönüşte Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 27 Yaralı
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan midibüs, kaygan yolda sürüklenerek yan yattı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürüklenerek yan yattı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5'i ağır, 27 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Sazlıdere köyü mevkisinde meydana geldi. Sivas'ta cenazeye katılan 29 kişi, Ankara'ya dönmek için 06 EA 7369 plakalı midibüsle yola çıktı. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünü yitirdiği midibüs, yolda sürüklenerek yan yattı. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 5'i ağır 27 yaralı ise yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, midibüsün vinçle kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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