Yozgat'ta canlı hayvan pazarları kapatıldı Güncel Haberler Yozgat'ta canlı hayvan pazarlarının, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çevre illerdeki şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldığı bildirildi. Yozgat'ta canlı hayvan pazarlarının, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çevre illerdeki şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldığı bildirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelindeki tüm hayvan pazarlarının çevre illerde büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığının yayılma riskine karşı tedbir amaçlı kapatıldığı belirtildi. Şap hastalığı ile mücadele çalışmaları kapsamında ilkbahar şap aşılama kampanyasının başlatıldığı anımsatılan açıklamada, çevre illerdeki hastalık çıkışı da göz önünde tutularak büyükbaş hayvanlarda koruyucu aşılama çalışmaları konusunda tüm yetiştiricilerin hassasiyet göstermeleri gerektiği vurgulandı. Kaynak: AA / Güncel Yozgat Güncel Haberler

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