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Yozgat'ta buğday ekili alan yangında zarar gördü

Yozgat'ta buğday ekili alan yangında zarar gördü
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, itfaiye, jandarma ve çiftçilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 4 dekarlık alan zarar gördü.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde buğday ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kömüşören köyü arazisinde buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve İl Özel İdaresine bağlı ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmalarına, çiftçiler de traktörleriyle destek verdi.

Ekiplerin ve çiftçilerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 4 dekarlık buğday ekili alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan Yozgat Valiliği sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, vatandaşları yangınlara karşı uyardı.

Açıklamada, "Yerköy Kömüşören köyünde ekili alanda çıkan yangın ekiplerimizin erken müdahalesiyle söndürülürken, tarlanın tamamen yanmasının önüne geçilmiştir. Özellikle bu mevsimde ekili alanlardan geçerken, sigara izmariti, cam şişe ve benzeri atıkları etrafa atmayalım. Ateşli piknik yapmaktan kaçınalım. Olumsuz bir durum anında 112 Acil Çağrı Merkezini arayalım." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul
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