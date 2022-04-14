Yozgat'ta bir otomobil park halindeki 5 araca çarparak zarar verdi - Haberler

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Yozgat'ta bir otomobil park halindeki 5 araca çarparak zarar verdi

AA - Ferhat Kayhan - Güncel
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Yozgat'ta bir otomobil park halindeki 5 araca çarparak zarar verdi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde park halindeki 5 araca çarpıp zarar veren otomobilin sürücüsü kaçtı.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde park halindeki 5 araca çarpıp zarar veren otomobilin sürücüsü kaçtı.

Haşim Kılıç Mahallesi Yozgat Caddesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpı.

Sürücü aracıyla olay yerinden kaçarken 5 otomobilde hasar oluştu.

Emniyet ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Ferhat Kayhan - Güncel

Otomobil, Yozgat, Güncel, Haberler

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