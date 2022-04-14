Yozgat'ta bir otomobil park halindeki 5 araca çarparak zarar verdi
AA - Ferhat Kayhan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde park halindeki 5 araca çarpıp zarar veren otomobilin sürücüsü kaçtı.
YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde park halindeki 5 araca çarpıp zarar veren otomobilin sürücüsü kaçtı.
Haşim Kılıç Mahallesi Yozgat Caddesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpı.
Sürücü aracıyla olay yerinden kaçarken 5 otomobilde hasar oluştu.
Emniyet ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
AA / Ferhat Kayhan - Güncel