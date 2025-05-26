Yozgat'ta Bereketli Yağışlar İçin Şükür Duası Yapıldı

Yozgat'ta Bereketli Yağışlar İçin Şükür Duası Yapıldı
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Yozgat'ın Gümüşdiğin köyü sakinleri, bol yağışlar nedeniyle şükür duasına çıktı. Tarım ve içme suyu kaynaklarının bereketlendiğini belirten köylüler, dua sonrası kurban kesti ve hayır yemeği ikram etti.

Yozgat'ta bu kez yağmur duasına değil 'Şükür' duasına çıktılar

YOZGAT - Yozgat'ta vatandaşlar, yağış anlamında verimli geçen günlerin ardından 'yağmura şükür' duasına çıktı.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Gümüşdiğin köyü sakinleri bol ve bereketli geçen yağışların ardından şükür duasına çıktı. Yağışların hem tarım alanlarına hem de içme suyu kaynaklarına can verdiğini söyleyen köylüler, kurban kesti. Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dua edilirken duaların ardından hayır yemeği ikram edildi.

"Yağmur yağdıktan sonra şükür duasına çıkan az olur"

Gümüşdiğin Köyü Muhtarı Süleyman Aslan "Şükür duamızı gerçekleştirdik. Yağmur yağmadığı zaman herkes yağmur duasına çıkar. Ama yağdıktan sonra şükür duasına çıkan az olur. Geçimimiz tarım ve hayvancılıkla olduğu için yağmurumuz çok güzel yağdı. Yağmaya devam ediyor. Allah'a şükretmek amacıyla bugün dua ettik. İnşallah rahmet ve bereketli bir yıl olur" dedi.

Programa katılan vatandaşlar, yağışların bereketiyle devam etmesi için temennide bulunurken emeği geçenlere teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT SÜZENER - Güncel
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