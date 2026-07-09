Yozgat'ta asfalt plentindeki yangın söndürüldü
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bir taş ocağındaki asfalt plentinde gaz sıkışması nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, plentte hasar oluştu.
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde taş ocağındaki asfalt plentinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Alaca yolu Baydiğin Kavşağı mevkisinde faaliyet gösteren taş ocağındaki asfalt plentinde, gaz sıkışması nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, asfalt plentinde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Necati Gürgen