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Yozgat'ta aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle Valilik kış lastiği uyarısı yaptı

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Yozgat kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı sürüyor. Yozgat Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları araçlarına kış lastiği taktırmaları konusunda uyardı.

Yozgat'ta öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı aralıklarla kent merkezinde etkisini sürdürüyor.

Öte yandan Yozgat Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları araçlarına kış lastiği taktırmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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