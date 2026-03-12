Haberler

Yozgat'ta 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Yozgat'ta 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sorgun ilçesindeki 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osman Çavuş Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sorgun Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Sait Çelik
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz!

Süper Lig devinden TFF'ye gece yarısı olay yaratacak çağrı
İsrail füzesiyle vurulan Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp
Bodo/Glimt'in peri masalı devam ediyor! Çeyrek finalin kapısını sonuna kadar araladılar

8 milyon euro'luk maaş bütçeleriyle çeyrek finale koşuyorlar
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci 'açız' diyerek yardım istedi

Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar! "Açız" diye yalvardı
Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz!

Süper Lig devinden TFF'ye gece yarısı olay yaratacak çağrı
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı
Valverde'den tarihi performans! Real Madrid, Manchester City'i çok farklı geçti

Manchester City'nin gururuyla tek başına oynadı