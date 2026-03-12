Yozgat'ta 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Sorgun ilçesindeki 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osman Çavuş Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sorgun Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Sait Çelik