Yozgat'ta Apartman Çatısında Yangın Çıktı
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası çatının kullanılmaz hale geldiği belirtildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Yenimahalle'de 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aydıncık ve Çekerek belediyelerine ait itfaiye ekiplerince yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında, apartmanın çatısı kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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