Yozgat'ta aç kalan tilki kent merkezine indi

Güncelleme:
Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir tilki, yerleşim alanında yiyecek ararken görüntülendi. Kent merkezinde Valilik binası çevresinde dolaşan tilki, bir süre sonra kayboldu.

Yozgat'ta aç kalan bir tilki, yerleşim yerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta zorlanan tilkinin, kent merkezinde Valilik binası çevresine indiği görüldü.

Yiyecek aradığı değerlendirilen tilki, bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Yakup Salman - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

