Yozgat'ta 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Yozgat'ta, gasp suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürüttükleri çalışmalar sonucu hükümlüyü ele geçirdi.

Yozgat'ta hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, hakkında "gasp" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A.'yı yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
