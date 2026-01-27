Yozgat'ta 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Yozgat'ta, gasp suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürüttükleri çalışmalar sonucu hükümlüyü ele geçirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "gasp" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A.'yı yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel