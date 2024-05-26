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Yozgat'ta 4-6 yaş Kur'an kursu mezuniyet töreni düzenlendi

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 4-6 yaş gurubu öğrenciler için Kur'an kursu mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Diyanet İşleri Başkanlığı Zekat Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan da katıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Kur'an kursunun 4-6 yaş gurubu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

İlçe Stadı'ndaki törene katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Zekat Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan, 4-6 yaş Kur'an kurslarının öneminden bahsetti.

İlçe Müftüsü İsa Yaykın da "Sorgun Müftülüğü olarak her alanda aziz milletimizin hizmetindeyiz. Bu hizmeti 163 cami, 320 din gönüllüsü kardeşimizle birlikte coşku ve heyecanla yapıyoruz. Özellikle 4-6 yaş eğitimine büyük önem veriyoruz. Müftülüğümüz tarafından hazırlanan programlara desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız İhsan Emre Aydın'a, programımıza katılan Yozgat Milletvekilimiz Süleyman Şahan'a şükranlarımı arz ediyorum. Böyle güzel programların yapılmasına imkan sunan yüce devletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler çeşitli gösteriler gerçekleştirdi.

Programa, Kaymakam İhsan Emre Aydın, Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, belediye başkanları, ilçe müftüleri, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Sorgun Yozgat Dünya Güncel Haberler

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