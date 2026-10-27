Yozgat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resim sergisi 30 eserle Büyük Sinema'da açıldı

Yozgat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resim sergisi 30 eserle Büyük Sinema'da açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen karma resim sergisi, Büyük Sinema Kültür Merkezi'nde açıldı. Emine Ser Tanrıverdi ile İrem Civelek'in hazırladığı yaklaşık 30 eser, yarına kadar sanatseverlerin ziyaretine sunuldu.
Yozgat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla karma resim sergisi açıldı.
Yozgat Merkez Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Emine Ser Tanrıverdi ile öğrencisi resim eğitmeni İrem Civelek'in hazırladığı yaklaşık 30 eser, Büyük Sinema Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Sergide gazetecilere açıklamada bulunan Tanrıverdi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla karma resim sergisi düzenlemek istediklerini söyledi.
Yozgat'taki sanat faaliyetlerine resim alanında katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Tanrıverdi, serginin yarına kadar ziyarete açık olacağını ifade etti.
Resim eğitmeni İrem Civelek ise farklı eserlerin yer aldığı sergide, çalışmalarını sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.