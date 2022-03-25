Yozgat'ta 1665 adet tarihi eser ele geçirildi

BOĞAZLIYAN, YOZGAT (DHA) - YOZGAT'ta jandarma ekipleri tarafından durdurulan 2 otomobilde çeşitli dönemlere ait 1665 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde bir akaryakıt istasyonu yakınında tarihi eser satışı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tarihi eserlerin taşındığı 2 otomobili takibe aldı. Kontrol noktasında durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait 1661 adet tarihi sikke, 2 şamdan, 1 kandil ve 1 obje olmak üzere toplam 1665 adet tarihi eser ele geçirildi. Otomobillerde bulunan 7 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6'sı savcılık sorgusunun ardından, 1 kişide sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.