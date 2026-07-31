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Yozgat'ta 130 paket kaçak sigara ele geçirildi

Yozgat'ta 130 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 130 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 130 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kaçak tütün satışı yaptığı belirlenen A.Z'yi takibe aldı. Düzenlenen operasyonda şüphelinin aracında yapılan aramada 130 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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