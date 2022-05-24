Yozgat merkezli operasyonda 5 DEAŞ şüphelisine tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat merkezli operasyonda 5 DEAŞ şüphelisine tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Harun Gökçeoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Yozgat merkezli operasyonda 5 DEAŞ şüphelisine tutuklama

YOZGAT merkezli 6 ilde, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

YOZGAT merkezli 6 ilde, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütünün silahlı eylemlerine katıldığı ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerine devam ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Yozgat merkezli İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Çorum'daki eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Yozgat, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title