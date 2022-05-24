Yozgat merkezli operasyonda 5 DEAŞ şüphelisine tutuklama - Haberler

YOZGAT merkezli 6 ilde, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütünün silahlı eylemlerine katıldığı ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerine devam ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Yozgat merkezli İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Çorum'daki eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.