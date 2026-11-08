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Yozgat Kadışehri'de kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi yolları açık tutuyor

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Yozgat Kadışehri'de kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi yolları açık tutuyor
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Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, Hanözü mevkisinde yolların açık kalması için çalışma başlattı. Yetkililer, sürücülere kış lastiği kullanmaları ve araçlarında zincir ile gerekli ekipmanı bulundurmaları uyarısında bulundu.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Hanözü mevkisinde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçen ekipler, yolların açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, sürücüleri, kış şartlarında güvenli yolculuk yapabilmeleri için kış lastiği kullanmaları, araçlarında zincir ve gerekli ekipmanları bulundurmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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