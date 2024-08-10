Yozgat'ın Çekerek ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İsaklı köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Çekerek Belediyesi ile çevre ilçe ve belde belediyelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı.

Bölgede incelemede bulunan Vali Mehmet Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, havadan jandarma helikopteri, karadan orman, İl Özel İdare, AFAD, belediye ekipleri ve vatandaşların desteği ile yangının kontrol altına alındığını ifade etti.

Sabaha kadar soğutma çalışmalarının süreceğini belirten Özkan, "Yaklaşık 25-30 hektarlık bir alanda yangın etkili oldu. Alanın çoğunluğu örtü yangını şeklindeydi, ağaçlara fazla zarar vermedi. Yangın sebebinin de orada hayvan otlatan çoban ateşinden çıktığını tahmin ediyoruz. Jandarmamız detaylı çalışma yapacak. Yangın söndürme çalışmasında görev alan tüm personelimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.