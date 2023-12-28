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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Hayvan Sağlığı Merkezi ve Barınağı Projesi

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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde belediye, sahipsiz köpek ve kediler için 'Hayvan Sağlığı Merkezi ve Barınağı Projesi' hazırladı. Proje kapsamında sahipsiz hayvanlar için korunaklı bir yaşam alanı oluşturulacak.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde belediye, sahipsiz köpek ve kediler için "Hayvan Sağlığı Merkezi ve Barınağı Projesi" hazırladı.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, gazetecilere, ilçede yaşayan sahipsiz köpek ve kedileri korunaklı alanda toplayacaklarını söyledi.

Coşar, "İlçemizde yaşayan sokak hayvanlarının bakım, barınma, tedavi ve gelişimlerine uygun olabilecek yeni bir yaşam alanı oluşturmak için tüm aşamalarını tamamladığımız Hayvan Sağlığı Merkezi ve Barınağı Projesi'ni ilçemize kazandırıyoruz. Merkezimiz, sahipsiz hayvanların bakımından tedavisine, rehabilitasyonundan beslenmesine kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunacak. Bu proje, ilçemizin hayvan dostu kimliğini daha da güçlendirecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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