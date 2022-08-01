Yozgat haberleri! Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
Edinilen Yozgat gelişmesine göre Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanmak ve kasten yaralama suçlarından 16 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. ilçe merkezinde yakalandı.
F.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Ferhat Kayhan - Güncel