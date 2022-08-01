Yozgat haberleri! Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı Edinilen Yozgat gelişmesine göre Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanmak ve kasten yaralama suçlarından 16 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. ilçe merkezinde yakalandı. F.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Güncel AA / Ferhat Kayhan Hisarcık Yerköy Yozgat Güncel Haberler

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