Yozgat haber: Yozgat'ta biçerdöverden mazot çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Yozgat gündem haberi: Yozgat'ın Yerköy ilçesinde biçerdöverin yakıt deposundan mazot çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde biçerdöverin yakıt deposundan mazot çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Gültepe Mahallesi'nde Mustafa Ar, evinin önünde park halinde bulunan biçerdöverinden 100 litre mazot çalındığını polise bildirdi. Polis ekipleri, şüpheliler H.O.E, O.K.Y. ve B.T'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Ferhat Kayhan Yozgat Güncel Haberler

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