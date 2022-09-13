Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat haber: Yozgat'ta biçerdöverden mazot çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Yozgat haber: Yozgat'ta biçerdöverden mazot çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Yozgat gündem haberi: Yozgat'ın Yerköy ilçesinde biçerdöverin yakıt deposundan mazot çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde biçerdöverin yakıt deposundan mazot çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gültepe Mahallesi'nde Mustafa Ar, evinin önünde park halinde bulunan biçerdöverinden 100 litre mazot çalındığını polise bildirdi.

Polis ekipleri, şüpheliler H.O.E, O.K.Y. ve B.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ferhat Kayhan - Güncel

Yozgat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title