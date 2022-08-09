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Yozgat gündem haberleri... Boğazlıyan'da Kur'an kursu öğrencileri hem öğreniyor hem eğleniyor

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Yozgat gündem haberleri... Boğazlıyan'da Kur'an kursu öğrencileri hem öğreniyor hem eğleniyor

Yozgat gündem haberi... Boğazlıyan Müftülüğünce açılan Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler temel dini bilgiler ve değerler eğitiminin yanı sıra oynadıkları oyunlarla hem öğreniyor hem eğleniyor.

Boğazlıyan Müftülüğünce açılan Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler temel dini bilgiler ve değerler eğitiminin yanı sıra oynadıkları oyunlarla hem öğreniyor hem eğleniyor.

Boğazlıyan Müftülüğü Şube Müdürü Tayfun Onur, AA muhabirine, açılan Kur'an kurslarında 1169 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Onur, kurslarda öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okuma derslerinin yanında hocalar eşliğinde sportif ve sanatsal faaliyetler yapıldığını anlatarak, "Çocuklarımıza hayvan sevgisi de aşılanıyor. Bazı cami ve Kur'an kurslarının bahçesinde bulunan hayvanları besliyorlar." dedi.

AA / Fatih Tarikçi - Güncel

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