Aydıncık'ta çıkan anız yangını söndürüldü
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde hasat sonrası tarım arazisinde çıkan anız yangını, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Kızılcakışla köyünde hasat edilen tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Necati Gürgen