Yorgun Mermi ile Yaralanan 4 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde evinin avlusunda oynayan Ömer Faruk Dağ (4), yorgun merminin gözünün altına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin avlusunda oynayan Ömer Faruk Dağ, yorgun merminin isabet etmesiyle kanlar içinde yığıldı. Çığlıklar üzerine aile, küçük çocuğu Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk kontrolde, merminin çocuğun göz çevresine isabet ettiği belirlendi. Tedavisinin ardından küçük çocuk taburcu edilirken, polis ekipleri ise evin avlusunda inceleme yaparak delil topladı. Çocuklarının kör olmaktan kurtulduğunu ifade eden Dağ ailesi fertleri, magandaların yakalanarak cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.