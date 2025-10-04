Haberler

Yorgun Mermi ile Yaralanan 4 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Yorgun Mermi ile Yaralanan 4 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 4 yaşındaki Ömer Faruk Dağ, evinin avlusunda oynarken yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. Çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde evinin avlusunda oynayan Ömer Faruk Dağ (4), yorgun merminin gözünün altına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin avlusunda oynayan Ömer Faruk Dağ, yorgun merminin isabet etmesiyle kanlar içinde yığıldı. Çığlıklar üzerine aile, küçük çocuğu Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk kontrolde, merminin çocuğun göz çevresine isabet ettiği belirlendi. Tedavisinin ardından küçük çocuk taburcu edilirken, polis ekipleri ise evin avlusunda inceleme yaparak delil topladı. Çocuklarının kör olmaktan kurtulduğunu ifade eden Dağ ailesi fertleri, magandaların yakalanarak cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hamas'ın kararıyla ilgili Trump'tan ilk sözler! Netanyahu'ya da net emri var

Hamas'ın kararıyla ilgili Trump'tan ilk sözler!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas: İşgal bittikten sonra Gazze'yi kim yönetirse silahlarımızı ona teslim edeceğiz.

Hamas silah bırakmak için şart sundu! Trump'ın hoşuna gitmeyecek
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını ilk kez anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.