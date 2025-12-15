Haberler

ABD'li yönetmen Reiner ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner, Los Angeles'taki evlerinde bıçaklanmış halde bulundu. Olayla ilgili olarak çiftin 32 yaşındaki oğlu Nick Reiner cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, duruma ilişkin açıklama yaparak Reiner'ın ölümünü eleştirdi.

LOS ABD'li yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner'ın evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulunduğu bildirildi.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde itfaiye yetkilileri, ihbar üzerine Reiner çiftinin evinde acil bir duruma müdahale edildiğini açıkladı.

İtfaiye yetkilileri, çiftin evinde 78 yaşındaki bir erkek ve 68 yaşındaki bir kadının ölü bulunduğunu belirtti.

The Associated Press ajansına konuşan emniyet yetkilileri ise ölen kişilerin Reiner çifti olduğunu ifade etti.

Emniyet yetkilileri, çiftin bıçaklanarak öldürüldüğünü ve olayla ilgili olarak bir aile üyesinin sorgulandığını kaydetti.

Yetkililer, dedektiflerin olayı cinayet kapsamında değerlendirdiğini aktardı.

Reiner'ın 32 yaşındaki oğlu Nick Reiner katil zanlısı

Los Angeles Polis Departmanı yetkilileri, yönetmen Reiner ve eşi Michele Reiner'ın öldürülmesine yönelik açıklama yaptı.

Açılan cinayet soruşturmasında, Reiner'ın 32 yaşındaki oğlu Nick Reiner'ın "cinayet" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Olayın şüphelisi Nick Reiner için 4 milyon dolarlık kefalet bedeli belirlendiği öğrenildi.

Trump'tan "sendrom ve takıntı" iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımında, "Dün gece Hollywood'da çok üzücü bir olay yaşandı." ifadesini kullandı.

Reiner'i "acı dolu ve zorluklarla boğuşan ancak bir zamanlar çok yetenekli bir film yönetmeni ve komedi yıldızı" şeklinde niteleyen Trump, ABD'li yönetmenin ölümünden "(Reiner'ın) Başkan'a karşı açık sözlü muhalefetinin sorumlu olduğunu" savundu.

Trump, Reiner ve eşinin "rapor edildiğine göre 'Trump Delilik Sendromu' olarak bilinen, zihni felç eden, inatçı ve tedavi edilemez bir hastalık kaynaklı başkalarına verdiği öfke yüzünden" öldürüldüğünü ileri sürdü.

Paylaşımında, Reiner'ın, "Başkan Trump'a olan aşırı takıntısıyla insanları çıldırttığı ve Trump yönetimi tüm hedefleri ve beklentileri aşarken, (bu) paranoyasının yeni boyutlara ulaştığını" iddia eden Trump, durumu "bariz paranoya" şeklinde niteledi.

Trump, "Rob ve Michele huzur içinde yatsınlar." ifadesini kullandı.

ABD başkanlarının genellikle bir kamu figürünün ölümü sonrası "teselli ya da saygı" yayımlaması yaygın olarak biliniyor. Trump'ın mesajı, sosyal medyada destekçileri de dahil birçok kesimden eleştiri aldı.

Ünlü yönetmen Reiner, "Harry Sally ile Tanışınca", "Birkaç İyi Adam" ve "Prenses Gelin" gibi filmleriyle tanınıyordu.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
