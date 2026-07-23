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Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay, evlerinde hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Aramada esrar ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde Hint keneviri yetiştirildiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, belirlenen adreste arama yapıldı.

Aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen Hint keneviri ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay'ın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Kadir İnci
Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü yönetmen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Haberler.com
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