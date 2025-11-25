Yönetmen Dr. Sadık Battal, Milli Sinema Günleri'ndeki söyleşide konuşuldu

Geçen sene vefat eden akademisyen, yönetmen ve yazar Dr. Sadık Battal, "Hatıralar ve Tanıklıklar Işığında Rüya Gören Bir Yolcu: Sadık Battal" başlıklı söyleşiyle anıldı.

Etkinlik, Uluslararası Sinema Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Milli Sinema Günleri" kapsamında Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Söyleşiyi yöneten film eleştirmeni İhsan Kabil, Sadık Battal'ın çok sevilen bir değer olduğunu belirterek, "Bazen hem aynı noktada buluştuğumuz ama bazen de ayrıştığımız, hatta belki de tatlı sert haller yaşadığımız ama her keresinde muhakkak yine buluştuğumuz, 'İnsana, insanlığa dair ne yapılabilir?' düşüncesini dile getirdiğimiz biriydi." dedi.

"Sadık Hocam susarken de konuşurdu"

Akademisyen Kamil Engin, Battal'ın Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde özgün bir ders programı oluşturduğunu anlatarak, "Bölüm için geliştirdiği öğretim programı, ümit ederim diğer benzer bölümlerde de geliştirilir." ifadesini kullandı.

Battal'ın Türk sinema tarihi, dünya sinema tarihi, kurgu, görüntü gibi mesleki derslerin yanı sıra farklı içerikleri de programa eklediğini aktaran Engin, şunları kaydetti:

"'Haddini Bil, Kendini Tanı' dersin adı. Kaynak Aliya İzzetbegoviç. 'Doğu ve Batı Arasında İslam', başka bir dersin adı. 'Aynısı Sende Var' dersinin hikayesi de var. Bir zamanlar Neşet Ertaş'la karşılaşıyor, elini öpmek istiyor. Neşet Ertaş, 'Aynısı sende de var.' diyor. Onu kafasına, beynine, zihnine nakşetmiş. Yani her insanda tılsım var, onu geliştir. Öğrencilerine bunu söylüyor ve bunu öğretmek için de derse bu adı vermiş. 'Ara bul' başka bir ders. Mesnevi, Yunus Emre... Yunus Emre müfredatında Hüsrev Hatemi ile Hasan Aycın'ın Yunus Emre'yle ilgili kitapları okutuluyor. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın dünyası ve hayatı. Battalname, Hamzaname, Hasan Aycın'ın kitapları biliyorsunuz. Çizgizar'ın Keloğlan'ı, yine Hasan Aycın'ın yayınlanmamış ders notları ve eserleri... Anadolu mitolojisi, Karagöz atölyesi tasvir yapımı ve oynatımı... Lugat, Lugat diye ders var. 'Etimoloji diye de ders olması lazım.' diyordu."

"Sadık'ı konuşurken muhabbetle konuşuyoruz"

Şair Alper Gencer, Battal'ın gördüğü en sıra dışı, özel ve nev'i şahsına münhasır insan olduğunu söyleyerek, "Mesela Sadık Hocam susarken de konuşurdu, yani sustuğu zaman da sanki konuşur gibiydi. Ben hocamın yanındayken başka bir hale girerdim. Çünkü sanki almak istediğini karşısından söküp alan bir ruhani, uhrevi kişiliği vardı." değerlendirmesini yaptı.

Battal'ı 2005'te tanıdığını ifade eden Gencer, "20 yıl geçmiş aradan. Çok zamansız gitti. Ben böyle düşünüyorum. Tabii her ölüm erken ölümdür ama Allah'ın biçtiği de bir vade var." görüşünü paylaştı.

Yazar Ebubekir Kurban, insanın arkadaşı hakkında konuşmasının çok zor olduğuna işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Tesellimiz şu, muhabbetle konuşuyoruz Sadık'ı konuşurken. Muhabbetle konuşuyoruz, ağlamıyoruz, sızlamıyoruz. Sadık Battal'ın para, pul, eşyayla ilişkisi yoktu. 'Eşya ile sıfır ilişkin olacak Ebubekirciğim.' diyordu. Unut diyor yani eşyayla ilişkini, sahiplik bağı kurmayacaksın. İlk tanışmamızda da yine insanın eşyayla ilişkisi nasıl olmalı üzerine 2 saat konuştuk Türk Ocağı'nda. İnsanın insanla tanışması nasiptir, buna inanırım, Sadık Battal da benim en güzel nasiplerimden biri oldu."

"Sürekli bir film anlatır, ben de büyülenerek izlerdim"

Sadık Battal'ın eski eşi Zeynep Çiftçi, hayata bakışını değiştiren ve kendisini derinden etkileyen Battal'ı çok özlediğini belirterek, "Belki eski eşim ama benim en yakınımdı, hep öyle kaldı. En sadık dostum, muhtemelen bütün dostlukları anlatanlar hep öyle diyecek. En sadık dostum, sırdaşım, benim en iyi oyun arkadaşımdı. Arada, 'Zeynep kahveni içtiysen bir oyun oynayalım mı?' diye başlayan mesajlar atardı. Sürekli bir hikaye, sürekli bir film anlatır, ben de büyülenerek izlerdim. Rahmet olsun." dedi.

Battal ile 2008'de tanıştıklarını, ertesi gün evlenme teklif ettiğini ve sonrasında evlendiklerini anlatan Çiftçi, "Yani Sadık Battal gibi bir profil, eşya ile mülkiyetle sıfır ilişkisi olan, belki sokaklarda yaşamış bir karakter, bir roman kahramanı... İnanılmaz. Bu kişinin hayatında belki evlilik çok acayip bir şey, herhalde en inanılamayacak şey." diye konuştu.

Etkinlik sonrası konuşmacılarla katılımcılar sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sadık Battal hakkında

Akademisyen, yönetmen ve yazar Sadık Battal, lisans ve yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü'nde, doktorasını ise yine aynı üniversitede 2003'te tamamladı.

Battal, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu'nda ve Gaziantep Üniversitesi'nde de görev yaptı. 2006'da Vadi Yayınlarından "Asıl Film Şimdi Başlıyor" adlı kitabı çıkardı.

"Yavuz Turgul'un Dünyası" adlı belgeseliyle çeşitli festivallerde yer alan Battal, Ülke TV'de "Tahta Köprü" programını hazırlayıp sundu.

Yücel Çakmaklı belgeselinin yanı sıra birçok yapıma imza atan Battal, son olarak karikatürist ve yazar Hasan Aycın'ı ele alan "Çizgizar" adlı belgeseli çekmişti.

Sadık Battal, 14 Ekim 2024'te İstanbul'da 61 yaşında vefat etti ve Manisa Akhisar'da aile mezarlığına defnedildi.