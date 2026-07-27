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Yol Tarifi İsterken Mavi Yumurta Hediye Aldı

Yol Tarifi İsterken Mavi Yumurta Hediye Aldı
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BURSA’da yolu şaşıran oyuncu Erdal Özyağcılar, yol tarifi istediği vatandaşla arasında geçen diyaloğu sanal medya hesabından paylaştı.

BURSA'da yolu şaşıran oyuncu Erdal Özyağcılar, yol tarifi istediği vatandaşla arasında geçen diyaloğu sanal medya hesabından paylaştı. Vatandaşın oyuncuya mavi yumurta verdiği anlar da görüntüye yansıdı.

Bursa'da dün yazlığına giderken yolunu şaşıran oyuncu Erdal Özyağcılar, Osmangazi ilçesine bağlı Nilüferköy Mahallesi'nden geçerken bir kadından yol tarifi istedi. Usta oyuncu ile kadın arasında geçen sıcak ve doğal sohbet, kameraya yansıdı. Özyağcılar, "Yol soruyordum, yazlığa döneceğim. Hanımefendi yol tarif ederken beni çok severmiş" dedi. "Evet çok seviyordum, hemen tanıdım. Bu kör gözlerimle tanıdım" diyen kadın ise "Taze folluktan, sıcacık, organik yumurta. Hocama enerji versin, güç versin sağlıklı, uzun ömür versin" diyerek oyuncuya yumurta da verdi. Kendisine hediye edilen organik mavi yumurtaları alarak yoluna devam eden Erdal Özyağcılar, samimi ve gülümseten sohbeti sanal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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