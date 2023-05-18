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Yolun ortasına seccade serip namaza durdu! Trafiği felç etti

Yolun ortasına seccade serip namaza durdu! Trafiği felç etti

Güncel Haberler

Üsküdar'da sahil yolunda bir vatandaş yolun ortasına seccade serip namaz kıldı. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından vatandaşı diğer insanların hayatını tehlikeye attığını söyleyerek ağır şekilde eleştirdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir kişi Üsküdar'ın en işlek caddesi olan Paşa Limanı caddesinin ortasına seccade serip namaza durdu. Akan trafiğin ortasında namaz kılan vatandaşı bir kişi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

TEPKİ YAĞIYOR

Arabaların geçişine aldırış etmeyen şahıs birçok sürücü ve vatandaşın hayatını büyük tehlikeye attı. Görüntülerin gündem olmasının ardından, birçok kullanıcı şahsı ağır şekilde eleştirdi. Bazı kullanıcılar şahsa "İbadeti şova çevirip insanların hayatını tehlikeye atıyorsun" tepki gösterdi.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Güncel

Üsküdar Güncel Haberler

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