Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpmıştı, o anların görüntüleri ortaya çıktı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar A.'ya otomobilin çarpması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çarpmanın etkisiyle Serdar A.'nın metrelerce sürüklendiği görülüyor.
Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpmıştı, o anların görüntüleri ortaya çıktı
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen Serdar A.'ya otomobilin çarpma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Otomobilin çarpışması sonucu Serdar A. yola savruldu. Otomobilin çarptığı ve yaralamalı trafik kazasının meydana geldiği kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobil yayaya çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle Serdar A.'nın metrelerce sürüklendiği görülüyor.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serdar A. Kızıltepe Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.