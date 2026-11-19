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AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Evin Şirip (17), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İncirliova ilçesi Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı'nda meydana geldi. Gülseri Ç.'nin (22) kullandığı 09 DK 875 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Evin Şirip'e çarptı. Şirip, savrularak yere düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Evin Şirip, ekiplerin ilk müdahalesi ardından ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Şirip, bugün hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Düğünlerde şarkı söylediği öğrenilen Evin Şirip'in cenazesinin, memleketi Germencik ilçesi Neşetiye Mahallesi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi. Öte yandan Şirip'in ilçede arkadaşıyla buluşup, kahve içtikten sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Sürücü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı