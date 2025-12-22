Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Berkay Polat Menger, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahalede bulundu ancak Menger kurtarılamadı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, M.Ö. (41) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil Osman Kavuncu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Berkay Polat Menger'e (18) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Menger, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel