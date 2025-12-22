Haberler

Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Berkay Polat Menger, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahalede bulundu ancak Menger kurtarılamadı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, M.Ö. (41) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil Osman Kavuncu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Berkay Polat Menger'e (18) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Menger, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
Barış Boyun davasında duruşma salonu karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyelerle saldırdı

Barış Boyun davası karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyeyle saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı
Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni

Öğrenci okul müdürünü gözünü kırpmadan vurdu! İşte vahşetin nedeni
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Pınar Altuğ'un o anları gözlerden kaçmadı! Cenazede tepki çeken detay

O hareketi gözlerden kaçmadı! Cenazede tepki çeken detay
Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

İrfan'a büyük şok! Fener kariyeri bitti
Galatasaray'da imza atılıyor

Galatasaray'da imza atılıyor
title