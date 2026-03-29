İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması: Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli Yasin Yellice adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'Suç örgütü yöneticisi olmak', 'Suç örgütüne üye olmak', 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' iddiasıyla yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Antalya'da gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli Yasin Yellice Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı