'Yolda yürüyen kadının fotoğrafını çekti' iddiası; çevredekiler tarafından darbedildi

YALOVA'da yolda yürüyen bir kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen Y.A., çevredekiler tarafından darbedildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Barış Sokak'ta meydana gelen olayda; yolda yürüyen bir kadın, arkasından gelen Y.A.'nın kendisinin fotoğrafını çektiği söyleyip, bağırdı. Bunun üzerine çevredekiler, Y.A.'yı kovalamaya başladı. Kalabalık, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yakaladıkları Y.A.'yı darbederken, bölgeye olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kalabalığın elinden kurtardığı Y.A.'yı gözaltına aldı. Y.A.'nın darbedildiği sırada telefonundaki görüntüleri silmeye çalıştığı öne sürülürken, ilk incelemede; kadına ait bir fotoğraf bulunmadığı öğrenildi. Kadın şikayetçi olurken, yaralanan Y.A. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisi sonrası Y.A. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer yandan Y.A.'nın kalabalık tarafından darbedildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.

-Haber: Zehra BAYKAL

-Kamera: YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı arttı
Alman kulüpleri, milli futbolcu Eren Dinkçi'nin lösemi teşhisi konulan kız arkadaşı için harekete geçti

Tüm ülke lösemi teşhisi konulan Cinja için seferberlik ilan etti

Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı

Cep telefonunu çalıp kaçtı, sonrası facia
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Kenti karıştıran iddia! Şüpheliyi meydanda yakalayıp darp ettiler

Kenti karıştıran iddia! Şüpheliyi meydanda yakalayıp darp ettiler
Günlerdir beklenen an geldi çattı! Bu akşam nefesler tutulacak

Günlerdir beklenen an geldi çattı
Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım

Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi