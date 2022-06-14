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Yolda yürüyen kadını iterek düşürdü, hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yolda yürüyen kadını iterek düşürdü, hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti

Esenler'de yan yana yürüyen iki gençten biri karşıdan yürüyerek gelen kadını iterek yere düşürdü.

Esenler'de yan yana yürüyen iki gençten biri karşıdan yürüyerek gelen kadını iterek yere düşürdü. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 13.50 sıralarında Esenler Fevzi Çakmak mahallesi Fevzi Çakmak caddesinde üzerinde yaşandı. Kaldırımda yan yana yürüyen iki gençten biri karşıdan gelen yaşlı kadını iterek yola düşürdü. Neye uğradığını şaşıran kadın çevredekilerin yardımı ile ayağa kalktı. Dükkandan çıkarak kadına yardım eden vatandaşlar ne olduğunu anlamayarak sağa sola bakındı. Kadının düştüğü sırada yoldan hızla geçen bir araç olmaması ise faciaya engel oldu. Gençlerin hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi tepki topladı. O anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

(Furkan Tan - İHA)

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