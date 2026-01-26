Haberler

Seydişehir'de halindeki yolcu minibüsü yandı

Seydişehir'de halindeki yolcu minibüsü yandı
Güncelleme:
Seydişehir-Konya kara yolunda seyir halindeki bir yolcu minibüsü bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü yolcuları tahliye etti, itfaiye yangını kontrol altına aldı ancak minibüs tamamen yandı.

Seydişehir- Konya kara yolunda seyir halinde yanan yolcu minibüsü kulanılamaz hale geldi.

Seydişehir'den Konya'ya giden yolcu minibüsü, Çavuş Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında jandarma ekipleri, güvenlik gerekçesiyle Seydişehir- Konya kara yolunu bir süreliğine trafiğe kapattı. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yol, jandarma kontrolünde yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
