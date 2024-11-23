Yolda Kalan Yolcular Halay Çekti
Ankara'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan yolcular, kurtarılmayı beklerken halay çekti. Bu renkli anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.
Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle otobüsleri yolda kalan yolcular, kurtarılmayı beklerken halay çekti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
KURTARILMAYI BEKLERKEN HALAY ÇEKTİLER
Ülke genelinde bazı bölgelerde kar yağışı etkili olurken, araçlar yolda kaldı. Bolu- Ankara arası Cankurtaran mevkisinde otobüsleri yolda kalan yolcular, kurtarılmayı beklerken halay çekti. Ortaya renkli görüntüler çıkarken, o anlar ise diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.