Yolcuların içinde olduğu belediye otobüsüne mermi isabet etti - Haberler

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Yolcuların içinde olduğu belediye otobüsüne mermi isabet etti

Demirören Haber Ajansı - Azat Yıldız - Güncel
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Yolcuların içinde olduğu belediye otobüsüne mermi isabet etti

İZMİR'in Konak ilçesinde, hareket saatini bekleyen ve içerisinde yolcuların bulunduğu belediye otobüsüne mermi isabet etti.

İZMİR'in Konak ilçesinde, hareket saatini bekleyen ve içerisinde yolcuların bulunduğu belediye otobüsüne mermi isabet etti. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Alsancak Semti Lozan Meydanı'nda meydana geldi. İbrahim A. (38), idaresindeki 680 numaralı ESHOT belediye otobüsü, duraktan yolcularını aldıktan sonra hareket saatini beklemeye başladı. İçerisine çok sayıda yolcunun olduğu otobüsün üst kısmında bulunan havalandırma camına, nereden geldiği belirlenemeyen tabanca mermisi isabet etti. Paniğe neden olan olayda yolcular araçtan tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otobüste incelemede bulundu. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Güncel

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